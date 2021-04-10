Galatasaray taraftarları, Karagümrük maçının hakemi Ali Palabıyık'ı ağır eleştirdi

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Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda büyük yara alan sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada taraftarlar Palabıyık'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maça hakem kararları damga vurdu. Özellikle son dakikalarda iptal edilen penaltı ve Karagümrük'ün kırmızı kartı, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

GALATASARAY VAR'A TAKILDI

Galatasaray'ın 9. dakikada Mohamed'le bulduğu gol VAR'dan döndü. Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mostafa Mohamed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

PENALTI VE KIRMIZI KART İPTAL

Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bu kararın ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar adeta sinirden çılgına döndü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada böyle isyan etti:



