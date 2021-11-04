Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden beğeni yağmuruna tutulan tepki - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden beğeni yağmuruna tutulan tepki

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Canlı yayına damga vuran olaya sosyal medya hesabından tepki veren muhabirin eşi Ayşe Serem Tan Kaplan, "Ama evlisin" yazılı bir paylaşım yaptı.

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yaşadığı ilginç anlara eşinden esprili bir paylaşım geldi.

"AMA EVLİSİN"

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü. Canlı yayına damga vuran ana ilişkin bir paylaşım yapan muhabirin eşi Ayşe Serem Tan Kaplan, "Ama evlisin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden beğeni yağmuruna tutulan tepki

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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