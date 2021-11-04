Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden beğeni yağmuruna tutulan tepki

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yaşadığı ilginç anlara eşinden esprili bir paylaşım geldi.

"AMA EVLİSİN"

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü. Canlı yayına damga vuran ana ilişkin bir paylaşım yapan muhabirin eşi Ayşe Serem Tan Kaplan, "Ama evlisin" ifadelerini kullandı.

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