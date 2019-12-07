Galatasaray taraftarına Falcao sürprizi! Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

07.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:09

Süper Lig puan durum tablosuna göre 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 8. sırada bulunan Galatasaray'ın karşısında, 22 puan ile 6. sırada yer alan Alanyaspor top koşturacak. Uzun süredir sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun ise Alanyaspor maçında yer alabileceği iddia ediliyor. İşte, Galatasaray – Alanyaspor maç detayları…

GALATASARAY – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 7 Aralık Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a karşı çıktığı maçta 2-0 yenilen sarı kırmızılı takım Cumartesi akşamki mücadelede tüm varını ortaya koyacak. Heyecanla beklenen karşılaşma BeIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TALİHSİZLİKLER GALATASARAY'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Galatasaray, çıktığı son 4 müsabakayı kaybetti. Son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep' karşı elde etti. Çıktığı sonraki 4 karşılaşmada ise ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, bu akşamki maçta olmayacak. Öte yandan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

GALATASARAY – ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray : Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Adem Büyük.

Alanyaspor : Marafona, N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, Musa Çağıran, Siopis, Djalma, Bakasetas, Efecan Karaca, Yacine Bammou.