Galatasaray, Steaua Bükreş'in genç futbolcusu Olimpiu Morutan ile ilgileniyor
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Galatasaray, Steaua Bükreş'in genç futbolcusu Olimpiu Morutan ile ilgileniyor

19.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:34
Galatasaray, Steaua Bükreş'in genç futbolcusu Olimpiu Morutan ile ilgileniyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Steaua Bükreş'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ı gündemine aldı.

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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