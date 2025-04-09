Galatasaray, Rams Park ile ilgili bir gelişme yaşandığını duyurdu. Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek olan bu hamle, kulübün yeni projelerinden biri olarak belirtildi. Galatasaray stadı Rams Park ışıklandırılacak mı?

GALATASARAY STADI RAMS PARK IŞIKLANDIRILACAK MI?

Muhabir Serhan Türk, Rams Park ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.Serhan Türk "Galatasaray stadyumunun içi ve dışı değişiyor. Ali Sami Yen Rams Park'ın dışı, Bayern Münih stadyumunun ışıklandırma sistemi gibi olacak." dedi.

ALLİANZ ARENA