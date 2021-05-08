Beşiktaş stada ulaştı

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs maçın oynanacağı stada geldi ve siyah-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Uygar Aydın/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı