Galatasaray - St.Johnstone maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Galatasaray - St.Johnstone UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı başladı mı? İlk 11!
Heyecanla beklenen Galatasaray - St.Johnstone UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı bugün başlıyor. Maçın başlamasıyla birlikte Galatasaray - St.Johnstone ilk 11'i merak edildi. Peki, Galatasaray - St.Johnstone maçı başladı mı? Galatasaray - St.Johnstone ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray - St.Johnstone maçın gollerini kim attı? Tüm detaylar haberimizde...
Temsilcimiz Galatasaray bugün St.Johnstone ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı olan Galatasaray - St.Johnstone maçı başladı mı, bitti mi? Maç kaç kaç devam ediyor? Galatasaray - St.Johnstone gollerini kim attı? Galatasaray - St.Johnstone hangi kanalda? Galatasaray - St.Johnstone maçın hakemleri kim? Galatasaray - St.Johnstone ilk 11 açıklandı mı?
GALATASARAY - ST. JONHSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - St.Johnstone maçı bugün 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - ST. JONHSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - St.Johnstone maçı Spor Smart kanalında yayınlanacaktır. Maç henüz başlamadı.
MAÇ BAŞLADI MI?
Maç henüz başlamadı. Saat 9'da başlayacaktır.
GALATASARAY - ST. JONHSTONE MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?
Galatasaray - St.Johnstone maçı henüz başlamadı. Maç başladığında detayları paylaşacağız.
GALATASARAY - ST. JONHSTONE NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI!
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed
St.Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane