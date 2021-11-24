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Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi su sponsoru Aroma oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi su sponsoru Aroma oldu

2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile su sponsorluğu sözleşmesi imzalayan Aroma, 2021-2022 sezonunda da tüm branşlarda Galatasaray'ın resmi "su sponsoru" olmaya devam ettiğini duyurdu.

2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile su sponsorluğu sözleşmesi imzalayan Aroma, 2021-2022 sezonunda da tüm branşlarda Galatasaray'ın resmi "su sponsoru" olmaya devam ettiğini duyurdu.

Aroma markası, 2021-2022 sezonunda da, Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu ile, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü'nün (GS) tüm branşlardaki resmi "su sponsoru" oldu.

İŞ BİRLİĞİ 3'ÜNCÜ SEZONA TAŞINDI

Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk resmi su sponsorluğunu 2019-2020 sezonunda yapan marka, iş birliğini üçüncü sezona taşıdı.


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