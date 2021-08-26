Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de

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Galatasaray takımdan ayrılacak futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gidecek futbolcular listesinde zirvede yer alan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübü sevindirecek kararı sonunda verdi. Kolombiyalı futbolcu, MLS ekibi Inter Miami'yle anlaşmaya vardı. Transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, sarı-kırmızılılar maaşı yüksek futbolcularla yollarını ayırarak mali yükün bir kısmından kurtulmak istiyor. Aslan'ın takımdan göndermeyi en çok istediği isim olan ve kulüpte en fazla maaş alan futbolcuların başında gelen Radamel Falcao'dan sevindiren haber geldi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR

Akşam'ın haberine göre; Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.