Galatasaray, Şener Özbayraklı'ya KAP'a bildirdi
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."
- İstanbul
Kaynak: DHA
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