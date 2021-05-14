Galatasaray, yaptırımları göze alarak şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak

Pandemi döneminde kısıtlamalara uyan ama seyircisiz maçlarda kötü sonuçlar alan sarı-kırmızılılarda, yönetim dev mücadele öncesi harekete geçti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı sezon finaline taraftar alacak. Yönetim, bütün yaptırımları göze alarak 20.30'da oynanacak Malatya ile şampiyonluk maçında belirli sayıda taraftarına kapısını açacak.

Yukatel Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konudaki serzenişini dikkate alan idareciler gerekirse ceza ödemeyi de göze alacak. Süper Lig'de cumartesi günü 20.30'da başlayacak dev karşılaşmada tribünlerde en az 1500-2000 taraftar alınacağı öğrenildi. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin defalarca seyirci yasağını delmesi ve sadece para cezası alması sonrası, Başkan Cengiz'e, "Tribünleri aç" baskısı yapılmıştı.

"CEZAYI BEN ÖDERİM"

Sosyal medyada birçok Galatasaraylı tribünlerin açılması için paylaşım yaptı. İçlerinde, "Tribünleri açın, herkesin cezasını ben öderim" diyenler de oldu. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk için adeta her şeyi göze aldı.