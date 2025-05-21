Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler konser verecek (Yenikapı)?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler konser verecek (Yenikapı)?
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Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, binlerce futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler konser verecek (Yenikapı)?

Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu görkemli bir kutlamayla yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü kez sezonu zirvede tamamlarken şampiyonluk kupası için tören düzenleyecek. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler konser verecek?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLER KONSER VERECEK?

Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, sezonun sona ermesine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Kayserispor maçının ardından kutlamalar başlarken Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda büyük bir organizasyon hazırlığı içerisinde. Ligde cumartesi günü İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, Pazar günü şampiyonluk kutlaması yapacak.

Haluk Yürekli konu ile ilgili olarak, Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek'in konser vereceğini ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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