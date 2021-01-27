Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı

27.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:18

Galatasaray, geçirdiği talihsiz kaza sonrası kontratı dondurulan Omar'ın alternatifini Ada'da buldu. Newcastle United ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan 27 yaşındaki sağ bek De Andre Yedlin sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi transfer eden Galatasaray, yüzünden talihsiz bir kaza geçiren Norveçli sağ bekin lisansını askıya aldı.

Linnes ve Şener'e güvenmeyen sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına takviye yapmaya karar verdi ve Newcastle United'da oynayan DeAndre Yedlin için girişimlere başladı.

BURSA'DAN İSMAİL DE LİSTEDE

Yazın Beşiktaş'ın da gündemine giren 27 yaşındaki ABD'li sağ beki bonservisiyle almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Newcastle'a ödeme yapmak istemiyor ve "Gerekirse sezon sonunu bekleriz'' restini çekiyor.

Yedlin'in de Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve gelmeye sıcak olduğu öğrenildi.

ALTERNATİF İSİM İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte, Bursaspor'dan savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da geleceğe yatırım olarak düşünülüyor ve performansı yakından takip ediliyor.

(Sabah)

Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı
Haber Yorumları (1)
NAMYELÜS: ''Sakatlığa kurban vermek'' nasıl bir ifade
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci Jason Statham
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Müzik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:22:15. #1.15#
title