Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı

Galatasaray, geçirdiği talihsiz kaza sonrası kontratı dondurulan Omar'ın alternatifini Ada'da buldu. Newcastle United ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan 27 yaşındaki sağ bek De Andre Yedlin sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi transfer eden Galatasaray, yüzünden talihsiz bir kaza geçiren Norveçli sağ bekin lisansını askıya aldı.

Linnes ve Şener'e güvenmeyen sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına takviye yapmaya karar verdi ve Newcastle United'da oynayan DeAndre Yedlin için girişimlere başladı.

BURSA'DAN İSMAİL DE LİSTEDE

Yazın Beşiktaş'ın da gündemine giren 27 yaşındaki ABD'li sağ beki bonservisiyle almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Newcastle'a ödeme yapmak istemiyor ve "Gerekirse sezon sonunu bekleriz'' restini çekiyor.

Yedlin'in de Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve gelmeye sıcak olduğu öğrenildi.

ALTERNATİF İSİM İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte, Bursaspor'dan savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da geleceğe yatırım olarak düşünülüyor ve performansı yakından takip ediliyor.

(Sabah)