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Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Galatasaray kaptanlık pazubendini takan Ryan Donk ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
09.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:57

Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile kesin olarak anlaştı.

Ryan Donk, yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek Galatasaray kulübünün yıllık 800 bin euro civarındaki teklifini kabul etti.

BONUSLARLA 1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Donk'un kontratında özellikle başarı kriterlerinin yer aldığı ve bonus maddeleriyle birlikte yıllık 1 milyon euroya yakın bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Hollandalı oyuncu ile anlaşan Galatasaray sezon sonunda resmi açıklama ile bu gelişmeyi duyuracak.

Kaynak: Hürriyet

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