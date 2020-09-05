Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti
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Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı kırmızılıların kulüplerden herhangi bir teklif almayan Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti
05.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:44

Galatasaray'da iç transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, takımın yıldız oyuncuları Ryan Babel ve Younes Belhanda ile indirim için masaya oturdu. Belhanda'dan 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya, Babel'in ise 2.5 milyon euroluk maaşını 1.7 milyon euroya indirmesi talep edildi.

İKİSİNE DE TEKLİF GELMEDİ

Sarı kırmızılılarda Babel ve Belhanda şu ana kadar resmi teklif almadı.

2017 yılında Galatasaray'a gelen Younes Belhanda, Süper Lig'e çıktığı 77 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa'da oynayan Ryan Babel ise parçalı formayla 15 maçta 5 gol attı.

(Hürriyet)

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