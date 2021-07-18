Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.