Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini yeniledi

Galatasaray, iki sol beki Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı.

Galatasaray, iki sol beki Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılırken, Emre Taşdemir ile de 2023'e kadar sözleşme yenilendi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2024 yılına kadar sözleşme uzattığı Ömer Bayram'a 2021-2022 sezonu için net 6 milyon 500, 2022-2023 ile 2023-2024 sezonları için 7'şer milyon lira sabit transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray ile sözleşmesini 2023'e kadar uzatan Emre Taşdemir 2021-2021 sezonu için net 4 milyon 400 bin ve 2022-2023 için 5 milyon lira sabit transfer ücreti alacak.

Akhisarspor'dan 2018-2019'da transfer edilen Ömer Bayram, geçen sezon Süper Lig'in geçen sezonunda 38 resmi karşılaşmada görev aldı.

Ömer Bayram gibi 2018-2019'da Bursaspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Emre Taşdemir ise geçen sezon 12 resmi karşılaşmada oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan