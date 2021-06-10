Galatasaray, Ömer Bayram'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ömer Bayram'la yeniden anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuyla sezonluk 6 milyon TL'den 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray iç transferde bir isimle daha anlaşmaya vardı. Muslera ve Marcao'yla sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar Ömer Bayram'la da yeniden mukavele imzalayacak.

ZAM YAPILACAK

Spor Arena'da yer alan habere göre; Sözleşmesi TL'ye çevrilen Ömer'e yüzde 50'ye yakın zam uygulanarak sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.