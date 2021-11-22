Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı - Haberler Spor
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Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray'ın Uefa Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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