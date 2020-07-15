Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiakos'ta forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Sözleşme imzalayan ve sarı kırmızılıların dördüncü transferi olan Elabdellaoui, yıllık 1,5 milyon euro alacak.

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Hüriyet'in haberine göre, Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı. Sözleşmeyi imzalayan Norveçli oyuncu, yeni sezonda sarı kırmızılıların formasını giyecek.

MARIANO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Omar Elabdellaoui, yıllık 1,5 milyon euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2,1 milyon euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

(Kaynak: Hürriyet)