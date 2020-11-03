Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor
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Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor

03.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:23

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'da 7 futbolcuya imza attırmayı hedefliyor. Seri, Yunus Mallı, Onyekuru ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılar, iç transferde de başta Marcao olmak üzere 3 futbolcusuyla masaya oturacak.

Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Şampiyonluk yolunda devre arası transfer dönemini iple çeken teknik direktör Fatih Terim dış transferde istediği isimleri yönetime bildirmişti.

Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.

MARCAO'YA ZAM YAPILACAK

Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Fernando Muslera'yla da yeni kontrat yapılması planlanıyor.

SARACCHI'NİN BONSERVİSİ ALINACAK

Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor
Haber Yorumları (1)
TARAFTAR: ONYEKURU İSTİYORUZ !!!
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