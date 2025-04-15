Basketbol Gelişim Merkezi'nde 15 Nisan Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçcanlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray - Nymburk maçı hangi kanalda? Galatasaray - Nymburk CANLI nereden izlenir?

GALATASARAY - NYMBURK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Erkek Basketbol Takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci ayak maçında ERA Nymburk'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde 15 Nisan Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Cimbom, taraftarıyla omuz omuza Avrupa yolunda Final Four hedefliyor.

İLK MAÇ NE OLMUŞTU?

Galatasaray rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı ezici bir oyunla 106-80'lik skorla kazandı. Will Cummings, James Palmer Jr, Göksenin Köksal, Roberts Blumbergs ve Angel Delgado beşiyle başladığı maçta dört basketbolcumuz çift haneli sayı üretti. Will Cummings 33 sayısıyla galibiyette öne çıktı. Rob Gray 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle önemli benç katkısı verdi. Micael Young 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Buğrahan Tuncer ise 11 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Will Cummings 16.6 sayı, 3.6 asist ve 3.4 ribaunt ortalamasıyla bu arenada en etkili oyuncu olarak öne çıkıyor. Onu 14.1 sayı, 5.1 ribaunt ve 3.9 asist ortlalamalarıyla James Palmer takip ediyor. Takım halinde orantılı sayı dağılımına sahip olan ERA Nymburk'ta ise 12.9 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla Stephen Brown ön planda.

Final Four'a kalan takım, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.