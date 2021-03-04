Galatasaray, Nihat Özdemir'le görüşerek MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek
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Galatasaray, Nihat Özdemir'le görüşerek MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek

04.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:06
Galatasaray, Nihat Özdemir'le görüşerek MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek

Galatasaray'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular, dün akşam Ankaragücü'ne mağlup oldukları maçın ardında hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşüp MHK'nın patronu Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyeceği belirtildi.

Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi. Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK

Habertürk'ün haberine göre; sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.

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