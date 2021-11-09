Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli
Galatasaray, İrfan Can Eğribayat transferini büyük ölçüde bitirdi. 23 yaşındaki kalecinin, bir aksilik olmazsa ocak ayında Galatasaray formasını giyeceği belirtildi.
Yaşı ilerleyen Muslera'nın sezon başındaki performansı kuşku yarattı. Uruguaylı kaptanın alternatifinin olmaması da başka bir sıkıntı. Galatasaray, Göztepe'nin 1998 doğumlu kalecisi İrfan Can Eğribayat'la prensipte anlaştı.
"OCAK AYINDA ASLAN"
Galatasaray'a çok yakın olan duayen gazeteci Süleyman Rodop, bu transferin bittiğini ifade etti. Rodop, "İrfan Can ocak ayında Galatasaray'da diyebiliriz" diye konuştu.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
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