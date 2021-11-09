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Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

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Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

Galatasaray, İrfan Can Eğribayat transferini büyük ölçüde bitirdi. 23 yaşındaki kalecinin, bir aksilik olmazsa ocak ayında Galatasaray formasını giyeceği belirtildi.

Yaşı ilerleyen Muslera'nın sezon başındaki performansı kuşku yarattı. Uruguaylı kaptanın alternatifinin olmaması da başka bir sıkıntı. Galatasaray, Göztepe'nin 1998 doğumlu kalecisi İrfan Can Eğribayat'la prensipte anlaştı.

Galatasaray Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

"OCAK AYINDA ASLAN"

Galatasaray'a çok yakın olan duayen gazeteci Süleyman Rodop, bu transferin bittiğini ifade etti. Rodop, "İrfan Can ocak ayında Galatasaray'da diyebiliriz" diye konuştu.

Galatasaray Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli

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