Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti
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Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti

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Sarı-Kırmızılılar, kaptanı Muslera'nın tavsiye ettiği Aykut Özer'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yedek kalecilerden Fatih Öztürk ile yolları ayıran Cim-Bom, Karagümrük ile mukavelesi dolan Aykut'la temasa geçti. Aykut, gelirse ilk etapta Muslera'nın yedeği olacak. 28 yaşındaki kalecinin buna vereceği yanıt merak konusu oldu.

Fatih Öztürk ile yolları ayıran Galatasaray, Karagümrük'le sözleşmesi biten Aykut Özer ile temasa geçti. Aslan'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın önerisi doğrultusunda Aykut'a teklif yapıldı. Muslera, 28 yaşındaki kaleciyi çok beğendiğini ve takıma fayda sağlayabileceğini iletti.

Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti

ALMANYA'DA DOĞDU

Almanya doğumlu olan 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada forma giydi, 780 dakika süre aldı. Kariyerine Frankfurt altyapısında başlayan Aykut, 2014'te Karabükspor'a geldi. 2017'de Fortuna Sittard'a transfer oldu. 2 sonra ise Karagümrük'e imza attı. Bu sezon mukavelesinin tamamlanmasıyla boşa çıktı.

Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti
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Haber Yorumları (1)
ERMAN AKCAY: sadece bizim gibi ülkeler de olur ancak böyle transferler futbolcu tavsiyesiyle futbolcu transferi avrupa da scout ekipleri kurmuş adamlar
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Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti - Haberler Spor
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