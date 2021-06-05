Galatasaray, Muslera'nın tavsiyesiyle Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti

Sarı-Kırmızılılar, kaptanı Muslera'nın tavsiye ettiği Aykut Özer'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yedek kalecilerden Fatih Öztürk ile yolları ayıran Cim-Bom, Karagümrük ile mukavelesi dolan Aykut'la temasa geçti. Aykut, gelirse ilk etapta Muslera'nın yedeği olacak. 28 yaşındaki kalecinin buna vereceği yanıt merak konusu oldu.