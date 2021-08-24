Galatasaray, Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar