Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
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Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın

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Geçen sezon devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu transferinde sona geldi. İspanyol ekibi Celta Vigo ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Okay da Galatasaray'da forma giymeyi ve Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Milli Takım kampında bulunan Okay için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

Aslan, Okay Yokuşlu'nun transferinde büyük yol katetti. 1 milyon euro kiralama bedeli ve 2 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle Celta Vigo ikna edildi.

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

27 yaşındaki Okay'ın Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Milli orta sahanın sezonluk 1,5 milyon euro civarında bir ücret alacağı aktarıldı.

10 MİLYON EUROYA GELİYORDU

Galatasaray, bir dönem Okay Yokuşlu için 7-8 milyon eurolara kadar çıkmıştı. O dönem çok formda olan Okay için Celta Vigo kulübü, 10 milyon eurodan aşağı inmemişti. Milli futbolcu şimdi 3 milyon euroya Galatasaray'ın futbolcusu olacak.

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
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Haber Yorumları (1)
SEDAT : Okay mı yıldız?
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