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Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Mehmet Ekici'ye Galatasaray sürpriz bir öneri sunacak. Sarı-kırmızılılar, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek.

17.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:42

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geniş kadrosuyla yola devam etmek isteyen Galatasaray'dan bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

TÜM ŞARTLARI KABUL ETMEYE HAZIR

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Ancak Mehmet Ekici'nin geçmişte yaşadığı sakatlıklar, sarı-kırmızılıların bu isme mesafeli yaklaşmasına yol açtı.

120 BİN LİRALIK TEKLİF

Oyuncunun müzmin sakat olabileceği korkusuyla dikkatli hareket eden sarı-kırmızılılar, garanti ücretini çok düşük tutarak milli futbolcuyu renklerine katmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ın Mehmet'e maç başı teklif edeceği ifade edildi. Bu rakamın da 120 bin lira olmasının planlandığı belirtildi.

Ekici'nin de Cim-Bom'a transfer olmak için çok istekli olduğu bildirildi. Geçen sezon Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta Mehmet Ekici müthiş bir frikik kullanmış, Muslera uzun yıllar unutulmayacak bir kurtarışa imza atmıştı.

Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Haber Yorumları (3)
FANATİK GS''Lİ: Maç başı 120 bin TL nedir arkadaş? Bu kadar çok mu paramız? Eksik olsun almayalım. NOKTAAA
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ÇER ÇÖP ALIYORLAR: çöpçü gassaray. Fakir
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MERT ÖREN: Maç başı 120 bin çok fazla. Maç başı otuzbin Tl yeter. Beğenmiyorsa kapı orada.
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