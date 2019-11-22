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Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

22.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:27
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! Canlı anlatım

, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol 'i ağırlıyor. Mücadeleyi Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Crivelli

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HABER YORUMLARI (4)

  • FRANSIZ GS VS PİLOT TAKIM GS:
    2 Gs takımı karşı karşıya. Birisi Fransız ve yabancılardan oluşan Gs takımı, diğeri ise Gs nin pilot takımı. TD Gs li Okan, başkanı Gs li Göksel Gümüşdağ ve statlarının ismi Mekan basan parator Matih Terim. 2 Gs takımına da başarılar. Sonuçta 2 takım da kazanacak hangi sonuç çıkarsa çıksın.
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