Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
22.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:27
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Crivelli