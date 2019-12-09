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Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de flaş gelişmeler yaşandı.

09.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:32
Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!

Arena Dış | 'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de flaş gelişmeler yaşandı.


PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve 'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.


Gruptan çıkmayı garantileyen Fransız temsilcisinin Galatasaray maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.


Galatasaray, PSG maçını kazanır ve Club Brugge, Real Madrid'i yenemezse sarı kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Kaynak: Hürriyet

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