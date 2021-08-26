Galatasaray maçı kaçta? Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte 11'ler!

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İlk maçta deplasmanda 1-1 beraberlik ile ayrılan Galatasaray, Danimarkan'nın lideri Randers'ın karşısına çıkıyor. Peki, Galatasaray maçı kaçta? Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte Galatasaray Randers maçı 11'leri! Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Randers'ın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi playoff turu 2. mücadelesi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Galatasaray maçı kaçta? Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte 11'ler!" sorularını aratmakta. Galatasaray Randers maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak mücadele 26 Ağustos 2021 tarihinde Smart Spor HD'den canlı olarak yayınlanacak.

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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak mücadelesaat 21.00'dan itibaren Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi playoff 2. maçınıBelaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek.



GALATASARAY MAÇINDA VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelelerinde VAR hakem uygulaması bulunmamakta. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GALATASARAY RANDERS MAÇI 11'LER!

Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve kadro dışı kalan Marcao'nun forma giyemeyeceği maçın 11'leri;



Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Mbaye Diagne

Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg