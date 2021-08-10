Galatasaray maçı D-Smart'ta yayınlanacak
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Galatasaray maçı D-Smart'ta yayınlanacak

Galatasaray maçı D-Smart'ta yayınlanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, tur için İskoçya'ya gidecek.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, tur için İskoçya'ya gidecek. Mücadele D-Smart ekranlarında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne veda eden Galatasaray, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İlk maçta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rakibiyle rövanş maçında perşembe günü saat 21.00'de İskoçya'da karşılaşacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı, 21.00'de maç ve ardından özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımındaki gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla futbolseverlerin karşısında olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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