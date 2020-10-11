Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor
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Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor

11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:08

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet eden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi kadro dışı bırakmayı düşünüyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun indirim isteğini kabul etmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'den şok bir hamle geldi. Sarı kırmızılı takımda gözden düşen iki ismin konuyu FIFA'ya taşıdıkları belirtildi.

Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu FIFA'ya taşıdıkları öğrenildi.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMALARI GÜNDEMDE

Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor
Haber Yorumları (1)
VB.: fıkra mı bu madem kadroda düşünmüyon ne lisans çıkarıp oynatıyon vb.
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