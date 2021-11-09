Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı?
Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı sonrası çıkan tartışmalar Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı? sorusuna yol açtı. Rus futbol hakemi Igor Fedotov, "Lokomotiv Moskova için tekrar veya teknik yenilgi olmayacak. Hakemin hatası sonucu etkilemedi." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında kural hatası var mı?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanacak mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruya ilişkin Rus cephesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın tekrar edilebileceği belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 beraber kalan Galatasaray, karşılaşmada Dmitri Zhivoglyadov'un 2 kez sarı kart görmesine rağmen oyundan ihraç edilmemesini gerekçe göstererek UEFA'ya kural hatası başvurusunda bulunmuştu. Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık" dedi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti." ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise, "Maç tekrarı, Lokomotiv için iyi bir karar olur. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmaları gerekiyor. Tekrar ihtimali varsa kazanma ihtimalleri ve bir üst tura yükselme şansları da olacaktır. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." dedi.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karışmıştı. Hakem bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkarmıştı. Ardından cezalandırılan isim Barinov olmuştu. Sonra yine Zhivoglyadov'a kart çıkmıştı. Hakem raporlarında ise Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyordu. Galatasaray da bu durum neticesinde UEFA'ya "maç tekrarı" için başvurduğunu açıklamıştı. UEFA, yapılacak incelemeler sonrasında kararını verecek.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021