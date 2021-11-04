Fatih Terim'den sürpriz tercih! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'ın TFF'ye resti sonrası taraftarlar stada akın ediyor! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı

TFF: "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir."