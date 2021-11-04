Galatasaray-Lokomotiv Moskova - Haberler Spor
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Galatasaray-Lokomotiv Moskova

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray-Lokomotiv Moskova

UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan,...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni ( İsviçre )

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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TFF: "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir."
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