Galatasaray-Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan,...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni ( İsviçre )
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich
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TFF: "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir."