Galatasaray Lokomotiv Kuban basket maçı ne zaman, saat kaça, hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

Galatasaray Lokomotiv Kuban basket maçı ne zaman, saat kaça, hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic ile Lokomotiv Kuban'ın karşı karşıya geleceği Basketbol Hazırlık Maçı, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Sporseverler ise maçın başlangıç saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçeneği olup olmadığını araştırıyor.

Basketbol tutkunlarının ilgiyle beklediği Galatasaray MCT Technic – Lokomotiv Kuban karşılaşması, 10 Eylül Çarşamba günü sahne alacak. Peki, Galatasaray ile Lokomotiv Kuban arasındaki bu özel maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY MCT TECHNIC – LOKOMOTIV KUBAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic ile Lokomotiv Kuban arasında oynanacak olan Basketbol Hazırlık Maçı, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Karşılaşma için herhangi bir televizyon ya da dijital platform yayını bulunmuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray MCT Technic – Lokomotiv Kuban maçı, 10 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Antalya'da bulunan Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak. Bu modern spor kompleksi, uluslararası hazırlık karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

MAÇ ŞİFRESİZ İZLENEBİLECEK Mİ?

Maç için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmadığından, şifresiz ya da ücretli yayın imkanı olmayacak. Dolayısıyla karşılaşma sadece salonda bulunan taraftarlar tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

ÖZETLE

• Maç Günü: 10 Eylül 2025 Çarşamba

• Başlama Saati: 14:00

Stat : Gloria Sports Arena, Antalya

• Yayın Durumu: Yayın Yok

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
