Galatasaray Lazio muhtemel ilk 11'ler açıklandı mı?

Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli mücadelede yeni taktiksel düzenini sahaya yansıtacak. Taraftarlar ve futbolseverler ise maçın saati ve günü konusunda detayları araştırıyor. İşte, Galatasaray Lazio muhtemel ilk 11'ler!

RAMS PARK'TA DEV RANDEVU

Süper Lig 2025-2026 sezonuna güçlü bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşma, takımın sezona hazır olup olmadığını da gösterecek. Ayrıca yeni transfer Victor Osimhen'in kadroya katılması, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

TAKTİKLER SAHAYA YANSIYOR

Galatasaray'ın, Lazio karşısında uygulayacağı taktik düzen sezon boyunca nasıl bir oyun planı izleyeceği konusunda ipuçları verecek. Özellikle teknik heyetin yeni stratejiler üzerindeki çalışmaları, bu maçta ilk kez sahada görülecek.

MAÇ GÜNÜ VE YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray ile Lazio arasındaki karşılaşma, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Rams Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, TV100 ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – LAZIO: MUHTEMEL İLK 11'LER

Karşılaşma öncesi takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri belirlendi. Henüz kesinleşmemekle birlikte sahaya çıkacak kadroların şu şekilde olması bekleniyor:

• Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.

• Lazio : Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

YILDIZ GOLCÜ OYUNA SONRADAN DAHİL OLABİLİR

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in, bu mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin, oyuncuyu ikinci yarıda oyuna dahil etmesi muhtemel görünüyor.