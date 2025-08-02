Galatasaray Lazio hangi kanalda? Galatasaray Lazio maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Lazio maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Lazio maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lazio maçı TV100 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Lazio maçını TV100'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV100 resmi internet sitesi üzerinden veya S Sport Plus platformundan canlı Galatasaray Lazio maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lazio maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç TV100'den canlı olarak izlenebilecek.