Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
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Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar

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Galatasaray'la yolları ayırıp Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao, Libero Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Kolombiyalı yıldız, "Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar" ifadelerini kullanırken kariyerinin sonunda iş insanı olabileceğini belirtti.

Türkiye'ye gelişi büyük ses getiren ancak 2 sene içinde yaşadığı sakatlıklarla bir türlü verim alınamayan Falcao'yla Galatasaray yollarını ayırdı. La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü, Libero Dergisi'ne futbol dünyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİM EN GÜZEL YILLARI PORTO VE ATLETICO MADRID'DE OLDU"

Sporx'in haberine göre;Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtirken, "Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı" dedi.

"İSTEMEDİĞİM DURUMLARI DEFALARCA YAŞADIM"

Hangi takıma imza atacağına futbolcunun kendi karar vermediğini belirten Falcao, "Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor. Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTE OLANLAR FARKLI"

Futbolu yönetenleri tehlikeli insanlar olduğuna dikkat çeken Kolombiyalı, "İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi. Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı."

"BELKİ BİR İŞ ADAMI OLURUM"

Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın"

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
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Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar - Haberler Spor
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