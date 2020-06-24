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Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti

Galatasaray Spor Kulübü'ne destek amaçlı kurulan Sarı- Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak, üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi.

Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:26

Galatasaray Spor Kulübü camiası içerisinde birlik ve beraberliği, dostluk ve dostluk çerçevesinde gelişecek olan iş ilişkilerini sağlama amacı güden Sarı- Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Anahtar Proje Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Gayrimenkul Geliştirme Şirketi yönetim kurulu başkanı Arif Murat Kökbudak, Galatasaray Spor Kulübü derneği üyesiydi. Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde üyesi Kökbudak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADI İDDİASI

İş adamı Kökbudak'ın üyelerden kaydiye, aidat ve kart ücreti bedeli karşılığında 10 bin 310 lira aldığı, dosyaları öne almak için 2 bin 30 bin lira arasında para talep ettiği ileri sürülen ihbar dilekçesinde, 'Dönemde üye olamayan şahısları bir sonraki dönemde kesinlikle üye yapacağız şeklinde oyalamış. Üye başvuru formlarını alıp referanslar tarafından imzalanmış üyelik formu veriyormuş. Yaptığımız araştırmada bir iş adamından uçakta yolculuk ettiği esnada anlaşmış ve 20 bin lira para almış ' şeklinde ifadeler yer aldı.

İŞ BİRLİKÇİSİ DE VARMIŞ

Yöneti Kulüpte sicil uzmanı olarak çalışan Erol E. ile Arif Murat Kökbudak'ın iltisaklı olduğu ileri sürülen dilekçede daha öncede Erol E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Kulübe üye olmak isteyen kişilerden para talep eden ve sahte kimlik kartı oluşturup onları sattığı tespit edilen bu şahısla iş adamının irtisaklı olduğu iddia edilen dilekçede, Erol E. ile para transferi olduğu ve farklı tarihlerde ikilinin mailleştiğini kaydedildi. İş adamı Arif Murat Kökbudak hakkında soruşturma başlatıldı.

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