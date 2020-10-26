Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

26.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:19

Kritik toplantı sonrası Fatih Terim'le yola devam kararı alan Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in bugün toplantı gerçekleştirdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." denildi.

Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada gerçekleşen toplantının, kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlandığı ve yola güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;

Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

İlgili Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, 'Her şey yolunda' dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, "Her şey yolunda" dedi
Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu
Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu
Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız
Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız
Haber Yorumları (3)
HAKAN: Yazik .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN: Bu ne kardesim bizde galatasarayliyiz ama hocanin performansi ortada neyin pesinde bu yönetim Tudorun kurdugu takimla sampiyon oldu sonrasi yok.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FT: CANIM HOCAM
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Serdar Aziz
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 18:52:11. #1.15#
title