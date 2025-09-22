Haberler

Galatasaray Konyaspor hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Konyaspor hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Konyaspor maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Konyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Konyaspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan da canlı Galatasaray Konyaspor maçını izleyebilirsiniz.

Galatasaray Konyaspor hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

