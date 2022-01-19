Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Malatya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title