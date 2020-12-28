Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı
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Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı

28.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:55

Galatasaray Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kasımpaşalı Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ, GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

Beşiktaş da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

SON MAÇINA ÇIKTI

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı. Başakşehir ile 2-2 kalan Kasımpaşa'da maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören Aytaç Kara takımıyla son maçına çıkmış oldu.

(Fanatik)k

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı
Haber Yorumları (1)
HA: bedava mı? fena değil. üste para niye vermemişler? neyse bedava da fena sayılmaz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:22:11. #1.14#
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