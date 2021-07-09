Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'u Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'a kiraladı.

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'u Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılılardan 25 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı