Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladı
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Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladı

Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'u Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'a kiraladı.

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'u Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılılardan 25 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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