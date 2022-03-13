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Galatasaray, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Yıldız - Spor
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Galatasaray, İstanbul'a geldi

Barcelona ile oynadığı maçın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Galatasaray, İspanya'dan direkt İzmir'e gitmişti.

İSTANBUL (DHA) - Barcelona ile oynadığı maçın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Galatasaray, İspanya'dan direkt İzmir'e gitmişti. Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını iki gün boyunca İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 15.30'ta kalkan uçakla İzmir'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen kafilede bazı oyuncular, takım otobüsüyle diğerleri ise şahsi araçlarıyla alandan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Spor

Galatasaray, İstanbul, İspanya, İzmir, Spor, Haberler

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