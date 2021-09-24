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Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın U19 takımına transfer ettiği 2003 doğumlu Yousef, Altınordu U19 ile oynanan hazırlık maçında ilk kez görüntülendi. Ön libero mevkisinde oynayan Senegalli futbolcunun, savunmada da görev yaptığı öğrenildi.

ALTINORDU, ORDU (Haberler.com) - Galatasaray U19 ile Altınordu U19 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Senegalii futbolcu Yousef, bu maçta ilk kez görücüye çıktı.

ÖN LİBERO POZİSYONUNDA OYNUYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray U19 takımında Senegalli olduğu öğrenilen bir oyuncu dikkat çekti. Bu oyuncunun 2003 doğumlu Yousef olduğu öğrenildi. 2003 doğumlu Yousef'in Galatasaray U19 takımına transfer olduğu belirtiliyor. Bu sezon U19 Ligi'nde 3 yabancı futbolcunun forma giyeceği biliniyordu. Ön libero pozisyonunda oynayan Yousef'in aynı zamanda stoper bölgesinde de görev yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi
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Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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