Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor Mariano'nun ayrılığı sonra sağ bek için Omar Elabdellaoui ile anlaşan Galatasaray'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu. Olympiakos ile yollarını ayıran Norveçli yıldız, pazar günü İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılıların kampına katılacak.

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui'nin geliş tarihi belli oldu. Şu anda ülkesi Norveç'te bulunan yıldız futbolcunun Yunanistan üzerinden pazar günü İstanbul'a gelip yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.

Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi oynadığı için sezonu geç kapatan 28 yaşındaki futbolcu, Florya'da 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına birkaç gün rötar yaparak dahil olacak.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Kısa bir süre önce Olympiakos'a veda eden 28 yaşındaki Norveçli futbolcu "Artık hoşça kal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.

"REDDEDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFTİ"

Omar Elabdellaoui ayrıca "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" diye konuştu.

"UMARIM ŞAMPİYON OLURSUNUZ"

Son olarak Omar Elabdellaoui "Olympiakos gerçekten benim ikinci ailem. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur." dedi.

INSTAGRAMDAN DA AÇIKLADI

Instagram hesabından da veda eden Omar Elabdellaoui: "Şimdiye kadar yaptığım en zorlu paylaşım. Olympiakos'ta kaptanlık yapmak bir onurdu. Yolları ayırma zamanı geldi, bu mesajı gözyaşlarıyla yazıyorum. İnanılmaz 6 yıl geçirdim, kelimelerle tarif edemem. Her şey için teşekkürler" dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 47 maça çıkan Norveçli oyuncu 44'üne ilk 11'de başladı. 1 gol, 2 asistle oynadı. Toplamda 170 maça çıktı 11 gol atarken 16 asist yaptı.