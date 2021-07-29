Alexandru Cicaldau elemelerde oynayamayacak
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Alexandru Cicaldau elemelerde oynayamayacak

Alexandru Cicaldau elemelerde oynayamayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takımıyla UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığından dolayı Avrupa Ligi iki eleme turunda forma giyemeyecek fakat grup aşamasında görev alabilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takımıyla UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığından dolayı Avrupa Ligi iki eleme turunda forma giyemeyecek fakat grup aşamasında görev alabilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun, eski takımı Universitatea Craiova ile Avrupa kupalarında süre aldığı için sarı-kırmızılılar ile Avrupa'da forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. Cicaldau, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki St. Johnstone ve geçmesi durumunda play-offlar'da forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar gruplara kaldığı zaman Rumen futbolcu kadroda yer alabilecek.

24 yaşındaki futbolcu eski takımı Universitatea Craiova'nın UEFA Konferans Ligi elemelerinde KF Laçi ile oynadığı müsabakada 87 dakika süre aldı.

Cicaldau'nun transferi gerçekleştirilirken uzun vadeli bir plan olduğundan dolayı bu durumun bilinerek hareket edildiği ifade edildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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