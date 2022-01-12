Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim? Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'in takımın yeni hocası olduğunu açıkladı. Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kimdir? Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'in takımın yeni hocası olduğunu açıkladı. 59 yaşındaki hoca, uzun yıllar Pep Guardiola ile çalıştı. 2007'de Guardiola ile Barcelona'da yolları kesişen Torrent, ardından hep yanında oldu. Barcelona A Takımı, Bayern Münih ve Manchester City'yde Guardiola'nın yanından hiç ayrılmadı. 2018'de teknik direktörlüğe adım attı.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

İspanyol hoca, ABD'de New York City ve Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırdı. Kasım 2020'den beri boşta. Torrent, Amerika ve Brezilya deneyimlerinin kendisine çok şey kazandırdığını düşünüyor.

Torrent'in 2020 Haziran'da Athletic'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler hayli dikkat çekti. İspanyol hoca o röportajında oyun felsefesi hakkında, "Pep ile taktik konusunda yüzde 90-95 anlaştık. Onunla futbolu çok benzer görüyorum. Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar. Ondan önce 15 yıl antrenörlük yaptım. Onunla birlikte çok güçlendim" ifadelerini kullanıyor.

DOMENEC TORRENT ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Erken kariyer

Torrent, antrenörlük kariyerine 1991 yılında memleketi CE Farners ile başladı ve kulübü 1994 yılında Regional Preferente'ye (altıncı kademe) terfi ettirdi.Mayıs 1996'da kulüpten ayrılacağını açıkladı, ve ardından Temmuz ayında altıncı seviyede de UD Cassà'yı devraldı. Temmuz 1997'de Torrent, hala altıncı bölümde olan AE Roses'tan sorumlu olarak atandı.Kasım ayında istifasını sundu, ancak kulüp yönetim kurulu tarafından reddedildi,ancak yine de bir sonraki Ocak ayında görevden alındı.

Mayıs 1998'de Torrent yöneticisi seçildi FC Palafrugell içinde Primera Catalana'ya ;ile birlikte 2000 yılında Tercera División'a terfi etti ve kulübü , tarihinin en iyisi olan 2001-02 sezonunda altıncı sıraya taşıdı . Temmuz 2003'te Torrent, Segunda División B takımı Palamós'unmenajeri olarak atandı , ancak sezon sonunda küme düştü ; o sonradan aşağıdaki Mayıs kulüpten ayrıldı.Mart 2005 29 günü, dost üçüncü bölümün mücadelesi vermektedir yöneticisi seçildi Girona FC yerine Josep María Nogues , ancak düşüşü engelleyemedi .

Guardiola ile çalıştı

2007'de Girona'yı yönettikten sonra Torrent , başlangıçta taktik analist olarak çalışmak üzere Pep Guardiola'nın FC Barcelona B ekibine katıldı.

New York Şehri

11 Haziran 2018'de baş koçluğa geri dönme arzusunu öne sürerek Torrent, Patrick Vieira'nın yerine Major League Soccer takımı New York City FC'nin yeni baş antrenörü oldu .

8 Kasım 2019'da New York City FC ve Torrent karşılıklı olarak yollarını ayırmayı kabul etti. 2019 sezonunda 64 puanlık bir franchise rekoru elde ettikten sonra kulüpten ayrıldı ve ardından CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı

Flamengo

31 Temmuz 2020'de Torrent, bir buçuk yıllık sözleşmeyi kabul ettikten sonra Campeonato Brasileiro Série A tarafı Flamengo'nun başına getirildi. 9 Kasım'da, deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-0 yenildikleri maçın ardından görevinden alındı.

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